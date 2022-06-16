Рахмонов подарил казахский головной убор бойцу UFC и объяснил почему

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о выходе американца Брендана Аллена на битву взглядов в казахском головном уборе, который ему подарил, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC 275 Аллен судейским решением победил австралийского файтера Джейкоба Малкуна.

Американский боец UFC надел казахский головной убор и обратился к Шавкату Рахмонову

"После моего последнего боя Брендан попросил меня отдать ему мой тымак. Я сказал ему: "Извини, он мой, но в следующий раз я привезу тебе другой из Казахстана". И я сделал это. Он очень хороший парень. У нас хорошая дружба с ним", - приводит слова Шавката телеграм-канал "MMA RUSSIA".

Напомним, Рахмонов вернется в октагон 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США), где проведет поединок против американца Нила Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация".

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