Рахмонов отреагировал на отмену чемпионского боя в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов обратился чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Белалу Мухаммаду после срыва их титульного поединка, передает Vesti.kz.

Их поединок должен был состоятся 8 декабря в Лас-Вегасе, но Белал подхватил инфекцию и бой отменился.

"Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда ты восстановишься на 100 процентов. А пока я готов сразиться с любым претендентом за временный титул на UFC 310", - написал Рахмонов в соцсети X.

Для Белала это была бы первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это был бы первый бой в 2024 году.