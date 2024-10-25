Рахмонов начал подготовку к чемпионскому бою в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов начал тренировочный лагерь к бою с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом, передает Vesti.kz.

Пост с тренировочного зала в США опубликовал представитель его команды Саид Сапаров. Судя по фотографии, Рахмонов находится в зале Kill Cliff.





Напомним, бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.