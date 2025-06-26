Рахмонов? Махачев назвал самого опасного бойца в новом дивизионе

Ислам Махачев прицелился на вершину нового дивизиона и оценил самых опасных бойцов полусреднего веса UFC, сообщают Vesti.kz.

Схватка с Джеком Делла Маддаленой за чемпионский пояс может стать громким финалом года для дагестанца.

- Я не отказываюсь от возможного возвращения в легкий вес. Если там будет какой-то интересный поединок - все возможно. Посмотрим.

- Они все серьезные противники. Я слышал, что Камару упоминал меня. Вот это был бы громкий поединок. Моя цель прямо сейчас - завоевать пояс. После этого можно будет порассуждать насчет будущего. Я не хочу заглядывать за спину Делла Маддалене, - сказал он в интервью MMA Junkie.

- Брэди, Рахмонов, Эдвардс, Усман, Гарри - в полусреднем весе много интересных бойцов. Кто из них тебе кажется достойным оппонентом?

Напомним, российский боец добровольно отказался от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний дивизион, где представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).