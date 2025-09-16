Рахмонов? Махачев назвал будущего чемпиона UFC

Ислам Махачев (27-1) выразил уверенность, что его близкий друг и постоянный спарринг-партнёр Усман Нурмагомедов, ныне владеющий чемпионским поясом PFL в лёгком весе, со временем сумеет завоевать и титул UFC, сообщают Vesti.kz.

"Я много спарринговал с Усманом, мы помогали друг другу много лет. Этот парень сильно вырос. Я знал его ребёнком, а сейчас он чемпион. Почему он чемпион? Он тяжело тренируется, знает, чего он хочет, и он всегда тренируется с чемпионами. Вот почему он здесь и будет защищать свой титул. Конечно, он может стать чемпионом UFC. У него есть всё для этого. Но он всё ещё молод. В будущем он может стать чемпионом во всех организациях. Просто он должен продолжать делать то, что делает - сохранять сосредоточенность и тренироваться", - сказал российский боец.

Нурмагомедов 3 октября в Дубае проведёт защиту своего титула PFL в лёгком весе против ирландца Пола Хьюза, а уже 15 ноября Махачев выйдет в октагон UFC 322 в Нью-Йорке, где попытается завоевать чемпионский пояс в полусреднем весе в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой (18-2).

Напомним, Махачев добровольно отказался от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний дивизион и сразиться с его обладателем Делла Маддаленой. Этот переход уже стал одной из самых обсуждаемых тем в мире ММА.

Добавим, что в полусреднем дивизионе третью строчку занимает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Эксперты не исключают, что в случае победы над австралийцем именно Рахмонов может стать следующим соперником россиянина. Последний поединок казахстанец провёл в декабре 2024 года, победив по очкам ирландца Иэна Гэрри (16-1).