Рахмонов? Камару Усман узнал следующего соперника и дату боя

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:15
©UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман свой следующий поединок может провести на турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в Нью-Джерси, передают Vesti.kz.

По информации MMA Fighting, соперником Усмана станет экс-чемпион UFC среднего веса Шон Стрикленд. Их поединок пройдет в лимите среднего веса.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались в 2017 году - тогда Усман победил Стрикленда единогласным решением судей.

На данный момент Камару идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке он проиграл Хамзату Чимаеву.

Стрикленд же в сентябре прошлого года сенсационно победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе, но в январе проиграл титул Дрикусу Дю Плесси.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:15
UFC
Рахмонов? Камару Усман узнал следующего соперника и дату боя
Сегодня , 08:00
UFC
Получит последний шанс? Казах попал в сложную ситуацию в UFC
Вчера , 19:58
UFC
В Узбекистане новая звезда UFC. Он сносит всех в первом раунде и не прочь подраться с Рахмоновым
Вчера , 10:18
UFC
Рахмонову предложили поединок с бойцом из топ-5 UFC
31 марта, 13:29
UFC
Нокаут за нокаутом: турнир UFC подарил 9 эпичных побед
31 марта, 10:28
UFC
Разгромом завершился главный бой турнира UFC в США
31 марта, 10:01
UFC
Соглавный бой UFC в весе Рахмонова закончился нокаутом
31 марта, 08:35
UFC
Боец UFC из Узбекистана размазал соперника в первом раунде
30 марта, 15:23
UFC
Уроженка Казахстана из UFC обратилась с просьбой к Хамитову перед его следующим боем
30 марта, 09:12
UFC
Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото
© 2008 - 2024 ТОО «EML»