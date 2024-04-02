Рахмонов? Камару Усман узнал следующего соперника и дату боя

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман свой следующий поединок может провести на турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в Нью-Джерси, передают Vesti.kz.

По информации MMA Fighting, соперником Усмана станет экс-чемпион UFC среднего веса Шон Стрикленд. Их поединок пройдет в лимите среднего веса.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались в 2017 году - тогда Усман победил Стрикленда единогласным решением судей.

На данный момент Камару идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке он проиграл Хамзату Чимаеву.

Стрикленд же в сентябре прошлого года сенсационно победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе, но в январе проиграл титул Дрикусу Дю Плесси.

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