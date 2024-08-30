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Рахмонов? Дана Уайт анонсировал новости о трех топовых бойцах UFC

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Рахмонов? Дана Уайт анонсировал новости о трех топовых бойцах UFC ©ufc.com

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением относительно нескольких бойцов его промоушена. В их числе упоминается ирландец Конор Макгрегор, передают Vesti.kz

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Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением относительно нескольких бойцов его промоушена. В их числе упоминается ирландец Конор Макгрегор, передают Vesti.kz

"Скоро будут новости по поводу Оливейры и Чендлера. Скоро появятся новости о Максе Холлоуэе. Все это будет уже скоро. Новости о Коноре тоже будут", — приводит слова президента UFC издание talkSPORT. 

Отметим, что представляющий Казахстан в UFC Шавкат Рахмонов претендует на поединок с обладателем титула чемпиона в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. 

В последний раз Шавкат выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

Казахстан UFC MMA МакГрегор Конор

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