Рахмонов? Дана Уайт анонсировал новости о трех топовых бойцах UFC

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением относительно нескольких бойцов его промоушена. В их числе упоминается ирландец Конор Макгрегор, передают Vesti.kz.

"Скоро будут новости по поводу Оливейры и Чендлера. Скоро появятся новости о Максе Холлоуэе. Все это будет уже скоро. Новости о Коноре тоже будут", — приводит слова президента UFC издание talkSPORT.

Отметим, что представляющий Казахстан в UFC Шавкат Рахмонов претендует на поединок с обладателем титула чемпиона в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.

В последний раз Шавкат выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.