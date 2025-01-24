Рахмонов и Чимаев устроят грандиозное шоу в UFC? На кону звание чемпиона!

Еще несколько лет назад фанаты не переставали думать о возможном противостоянии непобежденных Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева в UFC. Но в один момент все это осталось в прошлом, потому что Хамзат сконцентрировался на выступлении в средней весовой категории, в то время как Шавкат продолжил строить наследие в полусреднем дивизионе. Но в этом году есть немалые шансы, что их пути пересекутся, но не в качестве соперников. Корреспонент Vesti.kz объясняет ход своих мыслей.

30-летний Рахмонов (19-0, 7-0 - в UFC) является вторым номером рейтинга полусредневесов, а 30-летний Хамзат (14-0, 8-0 - в UFC) - третьим номером в среднем дивизионе. Они оба закрепили за собой статус следующих претендентов в поединках за пояс.

В скором времени Рахмонов должен подраться с Белалом Мухаммадом (24-3-0-1), а Чимаев - с победителем противостояния Дрикус Дю Плесси (22-2) - Шон Стриклэнд (29-6). Титульный реванш между ними пройдет 8 февраля на UFC 312 в Сиднее (Австралия).



Вокруг второй организации боя между Мухаммадом и Рахмоновым говорится многое, но большинство источников склоняются к тому, что их противостояние пройдет в мае-июне 2025 года. Не исключается, что поединок между ними станет одним из главных событий номерного ивента UFC 315.

В интервью нашему YouTube-каналу, еще перед боем с Иэном Гэрри (15-1), Рахмонов признался, что рассчитывает провести два поединка в течение 2025-го: бой за звание чемпиона и защиту титула.

И какая тут взаимосвязь с Хамзатом?



Как оказалось, у Чимаева и Рахмонова практически одинаковые планы в своих весах. В недавнем интервью Асланбеку Бадаеву Хамзат рассказал, что в мае-июне намерен выйти на титульный бой с победителем реванша Дю Плесси - Стриклэнд, а ближе к концу году защитить пояс.

"После поединка Дю Плесси и Стриклэнда хотел бы провести бой с победителем в США, мне это обещали. После Рамадана чуть время дадут мне в форму прийти, и в мае-июне можно провести бой. И потом, в октябре, в Абу-Даби (провести защиту). Два боя сделать в 2025 году - выиграть пояс и защитить его. Таковы наши планы", - сказал Борз.

Приблизительные даты возвращения в клетку Рахмонова и Чимаева идентичные - май-июнь, и понятно, что оба будут биться за пояса на номерных турнирах. Вполне вероятно, что Шавкат и Хамзат могут стать чемпионами UFC в один день.

Кроме того, они могут и свою первую защиту пояса провести в один вечер, так как ивент в Абу-Даби Номаду тоже подходит (там он проводил свой первый бой в промоушене в октябре 2020 года). Но сначала нужно, чтобы оба получили свои титульные бои и их выиграли.

В случае с Чимаевым это сложнее, потому что неясно, будет ли готов победитель боя Дю Плесси - Стриклэнд драться с Чимаевым после непродолжительного перерыва в три месяца. Если чемпион получит повреждение в бою, то дата титульного шанса Хамзата сдвинется. В данной ситуации не все зависит от его желания и обещаний промоушена.



Но согласитесь, что увидеть триумф Шавката и Хамзата в один вечер было бы очень символично? Особенно на фоне всех разговоров из прошлого, когда фанаты обоих готовы были "уничтожить" друг друга в комментариях во всевозможных соцсетях. Сейчас они уже не являются потенциальными соперниками, но вполне могут стать коллегами по чемпионскому цеху лучшей лиги мира.