Рахмонов? Чимаев сделал заявление о следующем сопернике

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:46
©instagram.com/khamzat_chimaev

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил свои планы относительно следующего поединка в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний раз Чимаев вступал в бой в сентябре прошлого года, когда он одержал победу над американским бойцом Кевином Холландом, отправив его в нокаут.

"Хочу драться за титул - не имеет значения, в какой весовой категории. Я готов драться с Леоном (Эдвардсом), готов драться с (Камару) Усманом, готов драться с (Исраэлем) Адесаньей - для меня не имеет значения. Я готов драться с каждым. Я считаю себя лучшим, а когда ты лучший, ты должен драться с лучшими", - заявил "Борз" на своем ютуб-канале.

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Метки:
Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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