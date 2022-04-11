Рахмонов? Чимаев получил бой в UFC после "перепалки" с казахстанцем

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев получит улучшенный контракт от UFC, а следующий поединок проведет осенью. Телеграм-канал "Игорь, как дела?" сообщает, что соперника для шведа еще не подобрали.

Чимаев победил единогласным решением судей, а в соперники к нему "сватают" казахстанца Шавката Рахмонова.

"Как мне сообщили, Хамзат Чимаев в ближайшее время сядет за переговоры с UFC о новом контракте и о повышении гонорара. Планируется, что его бой возглавит турнир UFC в Абу-Даби в октябре. А вот кто будет соперником - пока открытый вопрос", - информирует источник.

Ранее фанаты высказались о сложной победе Чимаева, который пропустил очень много ударов, а ранее бойцы Швеции и Казахстана вступили в "перепалку".

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