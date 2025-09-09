Путь в UFC начался: уроженец Казахстана нокаутировал непобеждённую звезду из Дагестана

В Хьюстоне (Техас, США) состоялся бойцовский турнир Fury FC 109, в рамках которого был проведён интригующий бой между двумя представителями России - Николаем Киоссе (10-3-1) и Абдулазизом Дацилаевым (4-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о приблажающейся мечте уроженца Казахстана.

109-й турнир американской лиги включал в себя аж сразу 24 поединка! В соглавном событии вечера в клетке схлестнулись 28-летний Киоссе и 25-летний Дацилаев.

Первым же ударом Киоссе рассёк бровь Дацилаеву. Боец из Дагестана пытался навязать борьбу, но Николай отлично отзащищался, а затем уверенно смотрелся в стойке. В начале второго раунда Киоссе нокаутировал окровавленного соотечественника ударом по корпусу. Это поражение стало первым в карьере Абдулазиза, а Николай стартовал с громкого успеха в США.

Киоссе - уроженец Казахстана. Перед ним большие цели

Николай родился в Макинске (Акмолинская область), но в юности переехал в Омск (Россия). Тем не менее связь с Казахстаном у него тесная, так как он периодически приезжает на родину, и там у него немало знакомых и друзей.

В декабре прошлого года он принял бой на коротком уведомлении в казахстанской лиге NAIZA. Причём далеко не рядовой поединок, а бой с чемпионом организации в полулёгком весе Нурбеком Кабдрахмановым. В итоге Киоссе хватило меньше трёх минут, чтобы нокаутировать Нурбека и прервать его серию из семи поражений.

Однако чемпионом Киоссе так и не стал, так как проваленное на полтора килограмма взвешивание лишило его возможности получить титул чемпиона в случае победы.

После сенсационной победы Киоссе больше не дрался. Он отправился в США в погоне за своей мечтой - попаданием в. Спустя некоторое время он получил шанс подраться в лиге Fury FC, но в соперники ему дали перспективного дагестанца Дацилаева, о котором уже давно говорят как о восходящей звезде ММА.

Николай вновь продемонстрировал свою уверенность в себе. Он принял трудный бой, но вышел из него победителем, причём уверенно. После своей победы над Абдулазизом уроженец Казахстана попросил всех запомнить его имя - он пообещал, что станет двойным чемпионом Fury FC, в полулёгком и лёгком весах.

Бой против Дацилаева, кстати говоря, проходил в лёгкой весовой категории.





Дацилаев - уже звезда. Он "обидел" Топурию и борол Рахмонова

Абдулазиз ещё достаточно молодой боец с огромными перспективами. Конечно, первое поражение в карьере ударит по нему, но у него ещё много времени в запасе, чтобы сделать себя идеальным бойцом. Продолжительное время Абдулазиз находится в США.

Так, есть известная история, как он проводил спарринг с чемпионом UFC Илией Топурией (17-0). Всё закончилось тем, что Дацилаев оставил рассечение на лице испанского грузина.

Также Абдулазиза знают по его работе в зале Kill Cliff FC. Там он был в парах со многими звёздными бойцами, в том числе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0). По его рассказу в 2024 году, на тренировках он часто превосходил Номада в вольной борьбе, но затем казахстанец раз за разом выходил на удушающие приёмы, с которыми Дацилаев никак не мог справиться.



Можно сказать, что сейчас у Киоссе две крупные победы кряду. Сначала он на коротком уведомлении приехал в родной Казахстан, где за три минуты нокаутировал доминирующего чемпиона лиги NAIZA, а теперь остановил яркого проспекта, который не проигрывал ранее.

Если боец продолжит так же уверенно выступать в США, то не за горами не только титульный бой в Fury FC, но и возможное подписание в UFC.