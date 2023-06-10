Прямая трансляция турнира UFC 289 с боями Аманды Нуньес и Чарльза Оливейры

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:25
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В ночь с 10 на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится номерной турнир UFC 289, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент пройдет в стенах Rogers Arena.

В соглавном бою вечера встретятся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, их поединок будет иметь статус претендентского. Победитель данного боя сразится за титул чемпиона организации в легком весе с российским бойцом Исламом Махачевым. В главном бою вечера Аманда Нуньес и Ирене Альдана сойдутся за титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, который в настоящее время принадлежит бразильской спортсменке.

Предварительный кард стартует в 05:00 по времени Астаны. Основной кард начнется в 08:00 по столичному времени.

Турнир будет показан на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 289

Основной кард

Аманда Нуньес – Ирене Альдана;
Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш;
Майк Мэлотт – Адам Фьюджитт;
Дэн Иге – Нэйт Ландвер;
Марк-Андре Баррио – Эрик Андерс.
 
Предварительный кард

Нассурдин Имавов – Крис Кертис;
Халил Раунтри-мл. – Крис Дакас;
Миранда Маверик – Жасмин Ясудавичюс;
Эйманн Захаби – Цилэн Аожи;
Кайл Нельсон – Блэйк Билдер.

Ранние прелимы

Давид Дворжак – Стив Эрцег;
Диана Белбита – Мария Оливейра.

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Метки:
UFC Нуньес Аманда Оливейра Чарльз

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