Прямая трансляция топового поединка UFC с участием бойца казахстанского менеджера

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Завтра, 12 марта, состоится бой между россиянином Петром Яном (16-4) и грузинским файтером Мерабом Двалишвили (15-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Нетитульный бой будет рассчитан на пять раундов.

Бой покажут телеканалы "Матч ТВ", "Матч Боец", также поединок по платной подписке будет транслировать платформа UFC Fight Pass. Их противостояние начнется не ранее семи утра 12 марта по времени Астаны. Бои основного карда начнутся ориентировочно в пять утра по казахстанскому времени.

Напомним, что на пресс-конференции перед боем Двалишвили назвал Яна тупым. А на дуэли взглядов Ян в ответ на оскорбление со стороны соперника толкнул его.

Отметим, что дела Яна ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, который также представляет интересы Шавката Рахмонова.

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Метки:
UFC Ян Петр

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