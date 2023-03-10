Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC

Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC
©коллаж Vesti.kz

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (16-4) и грузином Мерабом Двалишвили (15-4), передают Vesti.kz.

Поединок нетитульный и будет рассчитан на пять раундов. Накануне соперники ответили на некоторые вопросы. Ответы приводит UFC Russia.

- Какие эмоции ты испытываешь к своему сопернику?

Ян: Да никаких, чисто профессиональные. Так скажем, психологически желаю выиграть этот бой.

Двалишвили: Я знаю, что мне предстоит очень тяжелый бой, но я в отличной форме И я готов к этому. Это спорт, но Петр, знаете, я считаю, что он хороший боец, но я не думаю, что хороший человек. Он читер, он не знает правил, он проявляет неуважение ко мне, к моей команде И он обманул меня пару дней назад. Он пообещал, что мы сделаем с ним видео, чтобы раскрутить наш бой. Потому что, так как у нас нет пресс-конференции, я подкинул ему идею, с ним связался журналист. Он вроде как согласился, но потом когда я увидел его вчера и спросил об этом, он сказал нет. Так что он обманул меня.

- Охарактеризуешь своего соперника одним словом?

Ян: Интриган.

Двалишвили: Топ, воин, талантливый, тупой.

- В чем ты гораздо сильнее своего соперника?

Ян: Во всем.

Двалишвили: Да просто в сердце знаешь, я считаю, что он хороший боец, но я вложу в этот бой все свое сердце, я больше хочу выиграть этот бой.

- Есть все-таки какой-то аспект, который ты бы хотел у него перенять?

Ян: Нет.

Двалишвили: Я не могу сказать, что у него есть какие-то пробелы, он хорош во всем, он бывший чемпион и даже несмотря на то, что у него есть поражение в UFC, его бои были конкурентными и близкими. Так что, как боец, он силен и я не вижу у него никаких серьезных пробелов.

- Почему в эти выходные поднимут именно твою руку?

Ян: Я должен это сделать.

Двалишвили: Я знаю, что это будет нелегкий бой, я должен выиграть против судей и против Петра, и таким образом рефери точно поднимет мою руку.

- Как и в каком раунде завершится бой?

Ян: Надеюсь, выиграю этот бой, в каком раунде - не знаю, но я уверен, что выиграю.

Двалишвили: Прежде всего я хочу нокаутировать своего оппонента, но я приму любую победу, она может быть и решением, и сабмишеном. Только я даже на секунду не задумываюсь о поражении, как я сказал, бой с Петром - это дело личное, это необычный бой.

- Думаешь, вы могли бы стать друзьями?

Ян: Нет. Как можно с ним дружить, посмотри, что он несет.

Двалишвили: Я бы мог с ним дружить, если бы он извинился за пару моментов. Если он извинится передо мной и перед моей командой, если он станет скромнее, то я смогу быть его другом и даже если он захочет приехать в мою страну, я встречу его и приму совсем гостеприимством. Но если он продолжит себя нагло вести, по-хамски, вот он недавно опять проявил ко мне неуважение, сказал, что я полный ноль. Понимаешь, я покажу ему, какой я ноль.

Напомним, что дела Яна ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, который также представляет интересы Шавката Рахмонова.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ян Петр UFC Абдрахманов Саят

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:45
UFC
Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC
Сегодня , 19:41
UFC
"Дерись с Шавкатом". Фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC "Дерись с Шавкатом". Фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC
Сегодня , 16:35
UFC
Шавкат Рахмонов показал историческое видео Шавкат Рахмонов показал историческое видео
Вчера , 19:16
UFC
Рахмонову подарили лошадь после победы на UFC 285 Рахмонову подарили лошадь после победы на UFC 285
Вчера , 17:30
UFC
"Не удивляйтесь". В ESPN отметили превосходство Шавката Рахмонова над Хамзатом Чимаевым "Не удивляйтесь". В ESPN отметили превосходство Шавката Рахмонова над Хамзатом Чимаевым
Вчера , 14:40
UFC
Экс-чемпион не согласился с решением UFC по итогам турнира с участием Рахмонова Экс-чемпион не согласился с решением UFC по итогам турнира с участием Рахмонова
Вчера , 12:21
UFC
"Сейчас Дана Уайт на его стороне". В США оценили успех Рахмонова в UFC и шансы на титул "Сейчас Дана Уайт на его стороне". В США оценили успех Рахмонова в UFC и шансы на титул
Вчера , 11:50
UFC
В UFC одобрили бой Шавката Рахмонова против второго номера рейтинга В UFC одобрили бой Шавката Рахмонова против второго номера рейтинга
Вчера , 00:28
UFC
Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова
8 марта, 21:50
UFC
Бой с Рахмоновым? Ислам Махачев хочет перейти в другой дивизион UFC Бой с Рахмоновым? Ислам Махачев хочет перейти в другой дивизион UFC
8 марта, 15:59
UFC
Махачев остался на первом месте в рейтинге P4P по версии ESPN Махачев остался на первом месте в рейтинге P4P по версии ESPN
8 марта, 13:24
UFC
"Шавкат - монстр. Прикончил его, как вышибала" - реакция бойцов на победу Рахмонова на UFC 285 "Шавкат - монстр. Прикончил его, как вышибала" - реакция бойцов на победу Рахмонова на UFC 285
8 марта, 12:00
UFC
Шавкат Рахмонов подколол президента UFC Шавкат Рахмонов подколол президента UFC
8 марта, 10:52
UFC
Экс-чемпион разобрал бой Рахмонова на UFC 285: нашел сходство с Хабибом Экс-чемпион разобрал бой Рахмонова на UFC 285: нашел сходство с Хабибом
8 марта, 10:26
UFC
Самый обсуждаемый момент боя Рахмонов - Нил: появилось видео реакции легенды UFC Самый обсуждаемый момент боя Рахмонов - Нил: появилось видео реакции легенды UFC
8 марта, 08:02
UFC
Американский боец UFC отреагировал на бой с Жалгасом Жумагуловым Американский боец UFC отреагировал на бой с Жалгасом Жумагуловым
8 марта, 07:15
UFC
Жалгас Жумагулов получил следующего соперника в UFC Жалгас Жумагулов получил следующего соперника в UFC
8 марта, 00:23
UFC
Хабиб пригласил в Дагестан неудачника турнира с участием Шавката Рахмонова Хабиб пригласил в Дагестан неудачника турнира с участием Шавката Рахмонова
7 марта, 20:20
UFC
Американский боец объявил Рахмонова врагом на всю жизнь Американский боец объявил Рахмонова врагом на всю жизнь
7 марта, 19:38
UFC
Стала известна дата следующего боя Жалгаса Жумагулова в UFC Стала известна дата следующего боя Жалгаса Жумагулова в UFC
7 марта, 19:11
UFC
"Шавкат пошел на риск". Менеджер Рахмонова - о травме, победном приеме на UFC 285 и следующих соперниках "Шавкат пошел на риск". Менеджер Рахмонова - о травме, победном приеме на UFC 285 и следующих соперниках
7 марта, 18:00
UFC
UFC отреагировал на взлет Шавката Рахмонова в рейтинге UFC отреагировал на взлет Шавката Рахмонова в рейтинге
7 марта, 16:00
UFC
Джон Джонс вернул себе первое место в P4P-рейтинге UFC. Махачев потерял позицию Джон Джонс вернул себе первое место в P4P-рейтинге UFC. Махачев потерял позицию
7 марта, 13:53
UFC
UFC выбрал топ-5 соперников для Шавката Рахмонова UFC выбрал топ-5 соперников для Шавката Рахмонова
7 марта, 13:00
UFC
Хабиб хочет открыть свой ресторан в Казахстане: в чем их фишка Хабиб хочет открыть свой ресторан в Казахстане: в чем их фишка
7 марта, 12:28
UFC
Шавкат Рахмонов приблизился к топ-5 рейтинга UFC Шавкат Рахмонов приблизился к топ-5 рейтинга UFC
7 марта, 12:01
UFC
"Она учит казахский". История с горячей фанаткой Рахмонова получила продолжение "Она учит казахский". История с горячей фанаткой Рахмонова получила продолжение
7 марта, 11:45
UFC
Глава UFC сделал заявление о бое Рахмонова с Ковингтоном Глава UFC сделал заявление о бое Рахмонова с Ковингтоном
7 марта, 10:09
UFC
Отменен бой экс-соперника Рахмонова против брата Хабиба. Известна причина Отменен бой экс-соперника Рахмонова против брата Хабиба. Известна причина
6 марта, 23:55
UFC
Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus