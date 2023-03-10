Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (16-4) и грузином Мерабом Двалишвили (15-4), передают Vesti.kz.

Поединок нетитульный и будет рассчитан на пять раундов. Накануне соперники ответили на некоторые вопросы. Ответы приводит UFC Russia.

- Какие эмоции ты испытываешь к своему сопернику?

Ян: Да никаких, чисто профессиональные. Так скажем, психологически желаю выиграть этот бой.

Двалишвили: Я знаю, что мне предстоит очень тяжелый бой, но я в отличной форме И я готов к этому. Это спорт, но Петр, знаете, я считаю, что он хороший боец, но я не думаю, что хороший человек. Он читер, он не знает правил, он проявляет неуважение ко мне, к моей команде И он обманул меня пару дней назад. Он пообещал, что мы сделаем с ним видео, чтобы раскрутить наш бой. Потому что, так как у нас нет пресс-конференции, я подкинул ему идею, с ним связался журналист. Он вроде как согласился, но потом когда я увидел его вчера и спросил об этом, он сказал нет. Так что он обманул меня.

- Охарактеризуешь своего соперника одним словом?

Ян: Интриган.

Двалишвили: Топ, воин, талантливый, тупой.

- В чем ты гораздо сильнее своего соперника?

Ян: Во всем.

Двалишвили: Да просто в сердце знаешь, я считаю, что он хороший боец, но я вложу в этот бой все свое сердце, я больше хочу выиграть этот бой.

- Есть все-таки какой-то аспект, который ты бы хотел у него перенять?

Ян: Нет.

Двалишвили: Я не могу сказать, что у него есть какие-то пробелы, он хорош во всем, он бывший чемпион и даже несмотря на то, что у него есть поражение в UFC, его бои были конкурентными и близкими. Так что, как боец, он силен и я не вижу у него никаких серьезных пробелов.

- Почему в эти выходные поднимут именно твою руку?

Ян: Я должен это сделать.

Двалишвили: Я знаю, что это будет нелегкий бой, я должен выиграть против судей и против Петра, и таким образом рефери точно поднимет мою руку.

- Как и в каком раунде завершится бой?

Ян: Надеюсь, выиграю этот бой, в каком раунде - не знаю, но я уверен, что выиграю.

Двалишвили: Прежде всего я хочу нокаутировать своего оппонента, но я приму любую победу, она может быть и решением, и сабмишеном. Только я даже на секунду не задумываюсь о поражении, как я сказал, бой с Петром - это дело личное, это необычный бой.

- Думаешь, вы могли бы стать друзьями?

Ян: Нет. Как можно с ним дружить, посмотри, что он несет.

Двалишвили: Я бы мог с ним дружить, если бы он извинился за пару моментов. Если он извинится передо мной и перед моей командой, если он станет скромнее, то я смогу быть его другом и даже если он захочет приехать в мою страну, я встречу его и приму совсем гостеприимством. Но если он продолжит себя нагло вести, по-хамски, вот он недавно опять проявил ко мне неуважение, сказал, что я полный ноль. Понимаешь, я покажу ему, какой я ноль.

Напомним, что дела Яна ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, который также представляет интересы Шавката Рахмонова.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV