Проспект из Бразилии установил новый рекорд в главном бою турнира UFC

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В минувшие выходные в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся турнир UFC Fight Night 231, в главном событии которого сошлись местный тяжеловес Жаилтон Алмейда (20-2) и американец Деррик Льюис (27-12), сообщают Vesti.kz.

По итогам трех раундов Алмейда выиграл по очкам (50-44 дважды и 50-45).

Бой понравился не всем, так как он больше проходил в партере. Впрочем, это позволило Алмейде, как информирует пресс-служба UFC, стать автором нового рекорда американского промоушена в тяжелом весе в отдельно взятом бое, в котором он 21 минуту и 10 секунд контролировал соперника.

По информации vRINGe.com, прежний рекорд был установлен также в бою тяжеловесов - в 2020 году американец Кертис Блейдс контролировал россиянина Александра Волкова на протяжении 19 минут и 50 секунд (и в итоге также выиграл по очкам в пяти раундах).

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