Это проклятие? Дрейк поставил 200 миллионов на бой за титул UFC и проиграл

Новости спорта MMA UFC
Вчера 12:58
©instagram.com/champagnepapi

Популярный рэпер Дрейк снова потерял крупную сумму денег, поставив на победу Исраэля Адесаньи (24-3), передают Vesti.kz. со ссылкой на Daily Mail.

Рэпер вложил 450 000 долларов (215 миллионов тенге) в ставку и мог бы заработать 855 000, если бы Адесанья одержал победу. Однако новозеландский боец проиграл чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу Дю Плесси (21-2) из ЮАР в главном событии турнира UFC 305, который прошел в Перте (Австралия). Дю Плесси одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и защитил свой пояс. Для Дрикуса эта победа стала 10-й кряду.

После этого поклонники в соцсетях начали обвинять рэпера, связывая это с известным суеверием, которое назвали "Проклятие Дрейка".


Считается, что каждый раз, когда Дрейк поддерживает команду или спортсмена, это приводит к их поражению. Фанаты артиста даже создали сайт с подтверждением его "проклятия".

Одним из самых известных примеров "проклятия" стал бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году.

Дрейк пришел поддержать ирландского бойца, но Макгрегор проиграл в четвертом раунде. Появление рэпера с ирландским флагом на взвешивании только усилило веру в его "неудачную ауру". 

Ранее Адесанья высказался о своем будущем после сенсационного поражения.

Метки:
Новая Зеландия UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:55
UFC
Шавкат Рахмонов назвал лучшего тренера
Вчера , 19:57
UFC
Шавкат Рахмонов обратился к фанатам с необычной просьбой
Вчера , 16:06
UFC
ММА тащат в олимпийскую программу: Рахмонов выиграет золото для Казахстана?
Вчера , 12:58
UFC
Это проклятие? Дрейк поставил 200 миллионов на бой за титул UFC и проиграл
18 августа, 14:25
UFC
Адесанья прояснил свое будущее цитатой Леонардо Ди Каприо
18 августа, 10:19
UFC
Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC
18 августа, 09:54
UFC
Досрочный финиш состоялся в главном бою за титул UFC
18 августа, 07:49
UFC
Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC
17 августа, 23:40
UFC
Прямая трансляция турнира UFC 305 с титульным поединком в весе Чимаева
17 августа, 11:30
UFC
Друг Рахмонова из UFC устроил драку с топовым бойцом в казино (видео)
© 2008 - 2024 ТОО «EML»