Это проклятие? Дрейк поставил 200 миллионов на бой за титул UFC и проиграл

Популярный рэпер Дрейк снова потерял крупную сумму денег, поставив на победу Исраэля Адесаньи (24-3), передают Vesti.kz. со ссылкой на Daily Mail.

Рэпер вложил 450 000 долларов (215 миллионов тенге) в ставку и мог бы заработать 855 000, если бы Адесанья одержал победу. Однако новозеландский боец проиграл чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу Дю Плесси (21-2) из ЮАР в главном событии турнира UFC 305, который прошел в Перте (Австралия). Дю Плесси одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и защитил свой пояс. Для Дрикуса эта победа стала 10-й кряду.

После этого поклонники в соцсетях начали обвинять рэпера, связывая это с известным суеверием, которое назвали "Проклятие Дрейка".





Считается, что каждый раз, когда Дрейк поддерживает команду или спортсмена, это приводит к их поражению. Фанаты артиста даже создали сайт с подтверждением его "проклятия".

Одним из самых известных примеров "проклятия" стал бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году.

Дрейк пришел поддержать ирландского бойца, но Макгрегор проиграл в четвертом раунде. Появление рэпера с ирландским флагом на взвешивании только усилило веру в его "неудачную ауру".

Ранее Адесанья высказался о своем будущем после сенсационного поражения.