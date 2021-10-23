"Принял бой на февраль". Менеджер Абдрахманов - о следующем сопернике и главной проблеме Рахмонова

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (14-0) может провести свой третий бой в промоушене уже в феврале 2022 года. Об этом в интервью YouTube-каналу The AllStar рассказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рахмонов, очевидно, очень талантливый парень. У него есть инстинкт убийцы, и он очень универсален - умеет как бороться, так и вести бой в стойке. У него отличное телосложение для его весовой категории: один из самых высоких бойцов-полусредневесов с длинным размахом рук. Он - жесткий соперник для любого в этом весе. Я считаю, что он готов к топ-15, и UFC должны его продвигать больше, потому что он побил более сильных соперников в первых двух боях в промоушене, чем другие распиаренные бойцы.

Одна из его проблем - это, конечно же, незнание английского языка. Другая проблема заключается в том, что он все еще привыкает к UFC. Он все делает в свое время, и я не хочу пытаться торопить его принимать бои каждые два-три месяца, ему пока в этом плане некомфортно. Но я верю, что после следующего боя он будет чувствовать себя в лиге как дома, привыкнет и будет готов биться чаще. Следовательно, будет чувствовать себя более уверенно, чтобы бросать вызовы другим бойцам. Верю, что у него великое будущее. Ему нужно лишь привыкнуть к UFC и стать лучше во всех аспектах, не только в бойцовских.

У него уже есть предложенный поединок, который он принял. Это бой на февраль, теперь мы ждем ответа со стороны соперника. Как только другая сторона согласится, мы сможем подписать контракт и анонсировать поединок. Могу сказать, что это другой файтер, который дебютировал в промоушене с двух финишей", - заключил казахстанский менеджер.

Также в интервью Абдрахманов уделил внимание казахскому бойцу из России Дамиру Исмагулову (23-1), уроженцу Казахстана Рафаэлю Физиеву (10-1) и представителю команды Arlan MMA Pro Team Мовсару Евлоеву (15-0).

Полностью интервью можно посмотреть здесь (на английском языке):

Напомним, что в активе Рахмонова две победы в двух боях UFC. В июне боец, которому 23 октября исполнится 27 лет, досрочно победил бразильца Мишела Празереса (26-4).

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