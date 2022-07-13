"Прикол, да и только". Хабиб подвергся жесткой критике за включение в Зал славы в UFC

Американский боец UFС Нейт Диаз выразил несогласие с тем, что экс-чемпиона организации из России Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы, передает MMA Fighting. Он высказался в очень грубой форме.

"Хабиб - гребаная **чка. Кого он побил, чтобы завоевать титул, который у него был? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Их обоих финишировали раз за разом точно так же, как это сделал он. Хабиб никуда не годится.

Ты все время боялся драться, а теперь ты в Зале славы? Я был там еще до того, как Зал славы даже появился. Как бы там ни было, я не хочу иметь ничего общего с Залом славы. Это прикол, да и только", - сказал Диаз.

Напомним, что 16 июля в Актау пройдет турнир по смешанным единоборствам, а одним из организаторов будет промоушен, который принадлежит Нурмагомедову. Хабиб посетит мероприятие.

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