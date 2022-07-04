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Хабиб приедет в Казахстан. Подробности

Хабиб приедет в Казахстан. Подробности
©UFC

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам перед приездом в Актау, передает корреспондент Vesti.kz. Известный боец проанонсировал турнир и свой приезд.

16 июля в Казахстане пройдет турнир по смешанным единоборствам, а одним из организаторов будет промоушен, который принадлежит Нурмагомедову.

"Саламалейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берегу Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC.

Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Желаю вам всех успеха, здоровья. Берегите себя", - сказал Нурмагомедов.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб Naiza FC Eagle FC

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