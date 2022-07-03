Оливейра пообещал "вернуть" Хабиба в UFC

Первый номер рейтинга легкого веса UFC Чарльз Оливейра (33-8-0-1) определился со своим следующим соперником. Бразилец решил, что будет биться с россиянином Исламом Махачевым (22-1), сообщает Sports.ru.

Ранее 32-летний чемпион говорил о желании подраться с Конором МакГрегором (22-6) ради возможности хорошо заработать, но теперь Оливейра решил сосредоточиться на Махачеве, занимающем четвертую строчку в рейтинге.

"Я побью Ислама. Проблему в легком весе зовут Чарльз Оливейра. Забудьте Конора, давайте устроим это. Оливейра против Махачева в Бразилии. Я побью его, а затем, кто знает, возможно, Хабиб возобновит карьеру, чтобы подраться со мной. Я побью Ислама и призову Хабиба вернуться", - сказал Оливейра.

На счету Оливейры 11 побед подряд, а у Махачева серия из десяти выигранных поединков кряду.

В своем последнем выступлении Чарльз финишировал Джастина Гэтжи (23-4), но, несмотря на это, утратил звание чемпиона из-за перевеса. Что касается Ислама, то в последнем поединке он нокаутировал Бобби Грина (29-13-1), не входящего в топ-15.

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