Президент UFC сообщил хорошие новости о будущем Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:36
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Президент UFC Дана Уайт высказался о бое Шавката Рахмонова (17-0) на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Номад" победил американца Джеффа Нила (15-7) удушающим приемом в третьем раунде.

"Для него (Рахмонова) сегодня была важная ночь. Не только потому, что он победил, но и потому, что он закатил войну. Это было невероятно, у обоих парней большое сердце. Лучшего боя и представить себе нельзя. Да, Шавкат в очень хорошем положении", - цитирует Уайта "Спорт-Экспресс".

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC. 
 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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