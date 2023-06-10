Президент UFC сделал заявление о будущем Чимаева

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:13
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Президент UFC Дана Уайт, прокомментировал причины, по которым не состоится поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Уайт недвусмысленно отверг слухи о возможной организации боя между Чимаевым и Усманом, называя их "дерьмом собачьим".

"У нас есть план для Хамзата, и, когда мы будем готовы объявить его, мы сделаем это. Я не знаю, что собирается делать Усман. Ему еще предстоит принять решение. Он хочет драться с Хамзатом, но не хочет подниматься в средний вес. А я не делаю бои в промежуточном весе", - цитирует Уайта Sport24 со ссылкой на журналиста Аарона Бронстетера.

Чимаев свой последний поединок провел в сентябре прошлого года и выиграл у американца Кевина Холланда удушающим приемом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. У Усмана 20 побед и три поражения в ММА.

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Метки:
Чимаев Хамзат UFC Усман Камару

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