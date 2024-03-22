Президент UFC сделал громкое признание

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Президент UFC Дана Уайт признался, что перенес дату рождения своего сына ради важного турнира промоушена в котором состоялся бой Чака Лидделла, сообщают Vesti.kz.

Лиддел является чемпионом UFC в полутяжелом весе (2005-2007 годы). В 2009 году он был введен в Зал Славы UFC.

"Мой сын Эйден вот-вот должен был родиться. И его день рождения совпадал с днем турнира, где Чак Лидделл должен был подраться с кем-то. Я перенес дату его рождения ради боя с участием Чака Лидделла. Я сказал: "Так дела не пойдут. Это слишком большой и важный бой". Так что моей жене сделали кесарево сечение", - рассказал Уайт в подкасте Pound 4 Pound.

Отметим, что Эйден Уайт появился на свет в 2002 году.

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