Президент UFC резко отреагировал на разговоры о бое Чимаева с Усманом

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:27
©instagram.com/ufc

Президент UFC Дана Уайт в резкой форме прокомментировал слухи о том, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок с экс-чемпионом организации в полусреднем весе американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, сообщают Vesti.kz.

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"Слухи о поединке Чимаева с Усманом - дер*мо собачье", - передает слова Уайта "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Аарона Бронстетера.

Чимаев свой последний поединок провел в сентябре прошлого года и выиграл у американца Кевина Холланда удушающим приемом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. У Усмана 20 побед и три поражения в ММА.

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Метки:
UFC Чимаев Хамзат Усман Камару

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