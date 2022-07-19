Президент UFC пообещал назвать дату следующего боя Чимаева

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) узнает дату следующего поединка в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам президента промоушена Даны Уайта скоро UFC объявят дату следующего поединка Чимаева.

Чимаев в последнем бою победил бразильца Гилберта Бернса единогласным решением судей. поединок состоялся в рамках турнира UFC 273. Для Хамзата это был первый поединок в американском промоушене, когда он не сумел досрочно выиграть.

Отметим, что болельщики тем временем ждут, что соперником Чимаева станет казахстанец Шавкат Рахмонов, с которым у них возникла перепалка.

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