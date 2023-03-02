"Прет за поясом UFC и может размотать Чимаева". В России восхитились Шавкатом Рахмоновым

Российский спортивный сайт "Чемпионат" восхитился казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. Отмечается, что он станет одним из героев турнира, который пройдет в ближайшие выходные в Лас-Вегасе (США).

"На грядущем турнире UFC 285 поклонникам ММА не стоит ограничиваться только супербоем Джон Джонс - Сириль Ган. В частности, одним из героев основного карда станет казахстанский боец Шавкат Рахмонов, которому будет противостоять американец Джефф Нил.

Непобежденного Шавката ждет непростое испытание: Джефф обладает огромным опытом и может похвастаться победами над такими крутыми оппонентами, как Белал Мухаммад и Висенте Луке. Но Рахмонов все равно считается фаворитом - потому что он невероятно крутой боец.

Главной звездой полусреднего веса многие считают Хамзата Чимаева - чеченский швед красиво ворвался в UFC и все ближе подбирается к титулу. Но в дивизионе полным-полным шикарных спортсменов: действующий чемпион Леон Эдвард, экс-чемпион Камару Усман, Колби Ковингтон и многие другие. Однако Рахмонов имеет отличные шансы переехать всех этих ребят, включая и Чимаева! У казахстанца по прозвищу Номад почти нет слабых мест: он выиграл все 18 своих профессиональных боев и ни разу не полагался на решение судей.

Шавкат одинаково хорош как в стойке, так и в партере - неудивительно, что его победы нокаутами и сабмишенами поделены аккуратно поровну. Рахмонов очень силен физически, его выносливость практически бесконечна, а бойцовский интеллект на уровне суперзвёзд промоушена. С характером и дисциплиной у Номада тоже полный порядок - он хладнокровен и тщательно готовится к каждому бою. Если Шавкату чего и не хватает, так только опыта боев с топовыми оппонентами, что вполне поправимо.

Даже конкуренты в восторге от Рахмонова: "Если честно, то я хочу драться со всеми из топ-15. Например, с Шавкатом Рахмоновым - это страшный чувак. Я думаю, он один из лучших и перспективных ребят. Даже просто называя его имя, я чувствую, как моя кровь бурлит. Думаю, для меня это будет вызовом, а я в этой игре как раз ради таких вызовов", - рассказывал боец UFC Джек Делла Маддалена.

Очень хотелось бы увидеть поединок Рахмонова с Чимаевым, тем более что у парней есть история небольшого конфликта. Хамзат даже называл своего казахстанского коллегу "чурбаном", за что может и поплатиться в октагоне. Впрочем, пока у бойцов совсем разные пути: Чимаев активно ловит хайп и взлетает вверх по турнирной лестнице, а скромный Рахмонов поднимается к вершине неторопливо. Но Номад туда обязательно дойдет - и станет первым чемпионом UFC из Казахстана! В этом практически нет сомнений", - пишет сайт.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285 Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом (15-4). Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь.