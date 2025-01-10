Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) ответил на критику со стороны соперников по дивизиону, недовольных его длительным отсутствием в октагоне. Усман призвал бойцов сосредоточиться на своих выступлениях, а не на обсуждении его карьеры, сообщают Vesti.kz.

"Тем из вас, кто продолжает думать, что я не дерусь, потому что я выбираю не драться, как все эти глупые парни, эти глупые бойцы, которые болтают: "О, он не хочет со мной драться", - заткнитесь. Никто не боится никого из вас.

Я был на вершине дивизиона вне зависимости от весовой категории, с железным кулаком, который шлепал вас всех. Так что, когда я буду здоров, я вернусь туда.

Я хочу драться и не могу дождаться, чтобы подраться с кем-нибудь из вас. Так что заткнитесь все вы, глупые полусредневесы, и ждите, когда я снова буду здоров. Я буду драться со всеми вами, мне все равно", - цитирует Усмана BJ Penn.