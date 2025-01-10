Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) ответил на критику со стороны соперников по дивизиону, недовольных его длительным отсутствием в октагоне. Усман призвал бойцов сосредоточиться на своих выступлениях, а не на обсуждении его карьеры, сообщают Vesti.kz.
"Тем из вас, кто продолжает думать, что я не дерусь, потому что я выбираю не драться, как все эти глупые парни, эти глупые бойцы, которые болтают: "О, он не хочет со мной драться", - заткнитесь. Никто не боится никого из вас.
Я был на вершине дивизиона вне зависимости от весовой категории, с железным кулаком, который шлепал вас всех. Так что, когда я буду здоров, я вернусь туда.
Я хочу драться и не могу дождаться, чтобы подраться с кем-нибудь из вас. Так что заткнитесь все вы, глупые полусредневесы, и ждите, когда я снова буду здоров. Я буду драться со всеми вами, мне все равно", - цитирует Усмана BJ Penn.
Напомним, в полусреднем весе выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который после победы на UFC 310 над Иэном Гэрри (15-1) сместил Усмана со второй на третье место в дивизионе.
Лидирует в этом весе другой экс-чемпион дивизиона Леон Эдвардс (22-4).