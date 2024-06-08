Появилась новая информация об отмене боя Чендлер - Макгрегор

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:30
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Шестой номер рейтинга легкого веса UFC американец Майкл Чендлер (23-8) высказался о новостях относительно возможной отмены его поединка с ирландцем Конором Макгрегором (22-6) на турнире UFC 303. Он опроверг все эти слухи и заявил, что все актуально, передают Vesti.kz.

"Бой в силе. Да, сейчас многие обсуждают эту тему, но поединок никто не отменял. Мы подеремся 30 июня", - сказал боец в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.

Напомним, что Чендлер и Макгрегор должны возглавить номерной турнир UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). Ранее в Ирландии была отменена пресс-конференция с участием бойцов, а затем на некоторых сервисах исчезла реклама с анонсом предстоящего турнира.

Метки:
MMA UFC МакГрегор Конор США Лас-Вегас Ирландия

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