Появилась информация о подготовке Рахмонова к следующему бою в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:33
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Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) ведет в США подготовку к следующему бою в UFC, сообщают Vesti.kz.

Следующий бой Рахмонов проведет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).

"Боец нашей команды DAR PRO TEAM - Шавкат Рахмонов проходит учебно-тренировочный лагерь в зале Kill Cliff во Флориде", - сообщает пресс-служба Dar Team.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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