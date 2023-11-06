Появилась информация о подготовке Рахмонова к следующему бою в UFC

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) ведет в США подготовку к следующему бою в UFC, сообщают Vesti.kz.

Следующий бой Рахмонов проведет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).