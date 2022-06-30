Появилась информация о будущем Жумагулова в UFC

Менеджер Жалгаса Жумагулова (14-7) Саят Абдрахманов в интервью YouTube-каналу "Спорт Шредингера" рассказал о дальнейших перспективах казахстанского бойца в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- У Жалгаса еще два боя по контракту. Следующий точно на коротком уведомлении будет или нет?

- Не точно, но мы будем стараться, чтобы была нормальная подготовка. То есть вполне Жалгасу можно зацепиться - одержать две победы. На последнем турнире дрались мухачи - Жалгас бы прошел и победившего, и проигравшего смело. Не нужно списывать его со счетов.

Напомним, в начале июня Жумагулов потерпел поражение от американца Джеффа Молины (11-2) на турнире UFC Vegas 56 (UFC Fight Night 207) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако многие СМИ и журналисты из ММА не согласны с таким решением.

Для Жумагулова это был пятый бой в UFC - теперь у него четыре поражения при одной победе.