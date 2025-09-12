От пояса в Казахстане до главной арены мира: экс-чемпион проведёт важнейший бой на турнире UFC

В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 сентября, в Сан-Антонио (Техас, США) состоится бойцовский турнир Noche UFC. В рамках этого ивента пройдёт отложенный финал шоу The Ultimate Figher (TUF) в полусреднем весе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о важнейшем поединке для экс-чемпиона казахстанской организации NAIZA.

Изначально финальные бои 33-го сезона реалити-шоу TUF должны были пройти на UFC 319, 17 августа. Решающий бой в наилегчайшем весе состоялся именно там - казахстанец Алиби Идрис (10-1) потерпел первое поражение в карьере. Однако он всё равно получил контракт с UFC.

А вот финал в полусреднем весе между украинцем Даниилом Донченко (11-2) и бразильцем Родриго Сезинандо (8-1) был отложен в последний момент по причине проблем со здоровьем у второго. Их поединок был перенесён на 13 сентября.





Донченко построил себе путь в UFC через Казахстан

Даниилу всего 24 года, и три года назад он начал свой казахстанский этап карьеры. В лиге NAIZA он дебютировал, имея за плечами пять боёв в профи (4-1). Сразу же спортсмен стал доказывать в клетке, что он крепкий боец со стержнем и большими перспективами.

В течение полугода он нокаутировал и казахстанца Архата Мынбаева, шедшего на серии из трёх побед нокаутом, и узбекистанца Амирхона Алихуджаева (героя нашего вчерашнего материала).



В октябре 2023-го Донченко впервые провёл пятираундовый бой. На 53-м номерном ивенте NAIZA он единогласным решением проиграл кыргызстанцу Каныбеку Жаныбек Уулу. Но это не сломило Даниила. В начале 2024-го он одержал досрочную победу в Японии, а затем провёл ещё три боя в NAIZA за девять месяцев.

Сначала в первом раунде финишировал Рустама Юсупова из Узбекистана, затем взял реванш у Каныбека, заставив того сдаться в четвёртом раунде, а после этого единогласным решением победил Рустема Кудайбергенова, став чемпионом NAIZA в лёгком весе.





Донченко и Идрис поддерживали друг друга на шоу TUF

Став участниками 33-го сезона TUF, два чемпиона лиги NAIZA - Идрис и Донченко - держались вместе. Они могли говорить друг с другом на русском языке, плюс они попали в команду к одному тренеру - Даниэлю Кормье.

Оба синхронно дошли до финалов Гран-при. К сожалению, Алиби свой бой выиграть не сумел, но шанс сделать это всё ещё имеется у Даниила.

Донченко - ярко выраженный ударник, который живёт и тренируется в Таиланде. Его менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов. Семь из 11 побед он оформил нокаутом, ещё две - сабмишеном, оставшиеся две - решением. Проигрывал же украинец только по очкам.

У его соперника из Бразилии восемь побед, семь из которых - досрочные (четыре нокаута и три сдачи). Проиграл он только раз - решением. Он, как и Даниил с Алиби, был подопечным Кормье. Поэтому они хорошо знают друг друга.





Бой Донченко - Сезинандо откроет кард турнир Noche UFC

Всего на ивенте в Сан-Антонио пройдут 14 поединков, пять из которых - в главном карде. Турнир возглавит бой между топовыми полулегковесами - бразильцами Диего Лопесом (26-7) и Жаном Силвой (16-2).

Предварительный кард начнётся в полночь, в ночь с субботы на воскресенье. Именно в это время запланировано начало противостояния между Донченко и Сезинандо за контракт с UFC. Поединок будет рассчитан на три раунда.

В прямом эфире бой Даниила и Родриго будет показан на стриминговой платформе UFC Fight Pass по подписке.



