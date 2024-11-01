Потеряет статус? Как по Рахмонову ударила отмена боя за пояс чемпиона UFC

Отмена боя между Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) и Шавкатом Рахмоновым (18-0) приведет к тому, что казахстанец лишится самого крупного события в своей карьере. Даже если на замену слетевшему из-за инфекции чемпиону выйдет другой боец, то их противостояние будет не столь статусно. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Чемпионский бой в полусреднем весе должен был состояться 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Причем их бой должен был возглавить последний номерной турнир 2024 года. Но теперь этому не суждено сбыться.

Пока неясно, сохранит ли Рахмонов бой в эту дату, ведь ему важно не простаивать без боев, а он не дрался с середины декабря прошлого года. Если он проведет весь 2024-й без поединков, то это будет ощутимый удар для его карьеры.



Если же в UFC смогут подыскать достойного кандидата на замену, то их противостояние все равно будет не столь уникальным для Шавката. В первую очередь это связано с тем, что для него это мог быть первый мейн-ивент (главный бой турнира) в карьере в UFC.

Но без Белала их бой не сможет сохранить этот статус, так как в карде будет другой титульный бой - в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (28-5) и Каем Асакурой (21-4). И теперь это противостояние будет котироваться выше боя Шавката, кто бы ни стал его новым соперником.

Даже если Шавкату организуют поединок за временный пояс, то, по логике вещей, чемпионский пояс в наилегчайшем весе должен стоять по статусу выше, так как там разыгрывается основной пояс, а тут - лишь временный. Но мы знаем, что UFC - это бизнес-машина, и не всегда все решается исходя из логики. Поэтому оставим определенную долю вероятности, что бой за временный титул в 77 килограммах каким-то образом окажется выше по статусу, чем поединок за чемпионство в 57 килограммах. Все-таки наилегчайший дивизион не вызывает большого интереса у зрителей.



Если же бой будет без титульного статуса, даже без временного, то Шавкат лишится и первого в карьере поединка, рассчитанного на пять раундов. До этого все его бои в UFC были трехраундовыми. Тем не менее он никому не позволял добраться до судейского решения.

Кроме того, сейчас в UFC ищут звездную пару бойцов, которая схлестнется в главном бою вечера. Поговаривают, что хедлайнерами события могут стать полутяжеловесы Алекс Перейра (12-2) и Магомед Анкалаев (19-1-1-1).

Если промоушену удастся добиться организации такого боя, то он и станет новым мейн-ивентом UFC 310. И если у Шавката, при всем этом, будет назначен обычный рейтинговый бой, то он, в лучшем случае, подерется в третьем по значимости бою, а может и вовсе окажется в начале главного карда, так как состав участников турнира в целом очень солидный.

Остается ожидать официальной информации и верить, что UFC все еще организует Шавкату громкий альтернативный бой.