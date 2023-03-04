"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:27
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Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов специально для Vesti.kz сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова (16-0) в UFC. 

В воскресенье, 5 марта, утром по казахстанскому времени Рахмонов проведет поединок против американца Джеффа Нила (15-4) в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Махметов разобрал сильные и слабые стороны соперника казахстанца. Он считает, что Рахмонов, который все свои 16 боев в ММА выиграл досрочно, и на этот раз не станет затягивать.

"На UFC 285 в Лас-Вегасе в бою нашего Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила есть явный фаворит - это, конечно же, Шавкат. Поставив на него деньги, вы практически ничего не заработаете, таковыми видят шансы на его победу букмекеры. Ну и букмекеры свой хлеб едят не зря. 

Мне Джефф Нил очень нравится. В первую очередь из-за того, что он такой упертый боец. Всегда старается биться до конца и использовать свой шанс. У него очень неплохая ударка. А насчет грэпплинга - я бы не сказал, что у него прям супервыдающиеся способности. Но противостоять проходам, противостоять атакам и удушающим приемам он может.

Если в начале карьеры у него было одно поражение удушающим, то в последующем он это минимизировал и больше так не проигрывал. Один раз он проиграл Кевину Холланду техническим нокаутом, но это было в других промоушенах. В рамках UFC он проигрывал бывшему сопернику Шавката Нилу Магни по очкам и также проиграл Стивену Томпсону - также по очкам.

И две последние победы, особенно над Висенте Луке, который тренируется вместе с Шавкатом в зале Kill Cliff, подняли его акции. И в настоящий момент он довольно высоко котируется, стоит выше Шавката в рейтингах.

Но я думаю, что у Шавката не должно с ним быть больших проблем. Во-первых, Шавкат выше. Очень хорошо может использовать свой reach - размах рук. И будет держать соперника на дистанции. 

Я думаю, после первого "пристрелочного" разведывательного раунда Шавкат уже приступит к давлению, которое будет постоянно создавать на Джеффа. И Джефф это давление, скорее всего, не выдержит. 

На мой взгляд, Шавкат победит либо техническим нокаутом ближе к концу второго - в начале-середине третьего раунда. Либо поймает Джеффа на удушающий", - сказал Махметов.

Напомним, что Нил провалил взвешивание и теперь отдаст Рахмонову часть своего гонорара. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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