"Подстава" от Хабиба и нокауты в новых лигах. Когда зрелищный казах доберется до UFC?

Автор: Димаш Тулегенов

Жасулан Акимжан (10-2) является одним из самых популярных казахстанских бойцов нового поколения. 26-летний файтер уверенно стартовал в Гран-при российского промоушена "Наше Дело". Многие фанаты не перестают задавать казахстанцу лишь один вопрос: когда в UFC? Корреспондент Vesti.kz постарался ответить на этот вопрос.

На турнире в Санкт-Петербурге Акимжан уже в первом раунде нокаутировал россиянина Амирлана Амирова (5-5). Казахстанский полулегковес показал себя во всей красе, полностью доминируя в октагоне с самой первой секунды противостояния.

Теперь в полуфинале он встретится с еще одним представителем России Наби Ашурлаевым (9-1). Он в этот же день в первом раунде победил своего соотечественника Бекбулата Магомедова (21-5). Он идет на серии из пяти побед и уже побеждал двоих казахстанцев - Нуржана Акишева и Руслана Серикпулова.

Теперь за победу в Гран-при, призовой фонд которого составляет пять миллионов рублей (26,7 миллиона тенге), будут биться четверо оставшихся бойцов - казахстанец Акимжан, россиянин Ашурлаев, представитель Армении Артур Арутюнян (9-3) и Бахтияр Оразгельдыев (5-0) из Туркменистана.

Бой Жасулана на 01:03:56

Что касается его карьеры в других промоушенах, то сейчас он сосредоточен на NAIZA. Ранее он был одним из главных претендентов на пояс лиги Eagle FC, но затем у детища Хабиба Нурмагомедова начался настоящий кризис, вся проблема которого заключается в уходе "Орла" из спортивной деятельности.

Конечно, это отодвинуло Акимжана от планов по попаданию в UFC, ведь в качестве чемпиона лиги, которой владеет Хабиб, попасть за океан было бы гораздо проще. Но теперь казахстанцу предстоит проделать длинный путь через другие лиги.

Не факт, что в UFC знают о Жасулане и заинтересованы в нем. Но если кто-то из руководства увидит бои этого парня, то этот зрелищный стиль боя должен им понравиться. Тем более у Акимжана большая фан-база на родине, и это даже несмотря на то, что у него не было поистине больших достижений в ММА.

Но чтобы заинтересовать лучшую лигу мира, Акимжану надо быть как минимум чемпионом NAIZA. И все равно этот статус еще ничего не гарантирует. Победа в Гран-при "Нашего Дела" тоже может иметь дополнительный вес.

Поэтому Жасулану нужно работать дальше, одерживать яркие победы и не переставать расти в плане медийности. Ведь казахстанские фанаты помнят, как зрелищный Арман Оспанов так и не попал в UFC, хотя многие ему это пророчили, или как Арман Ашимов упустил момент стать частью лучшего промоушена мира.

Для достижения плана минимум - чемпионства NAIZA и победы в Гран-при "Нашего дела" - потребуется минимум полгода, а то и год. В следующем году Жасулану будет 27 лет, и для полулегковеса это еще вполне хороший рабочий возраст. Поэтому времени у него точно хватает. Нужно лишь не опускать планку.

Если судить объективно, то Жасулан может попасть в UFC не менее чем через год, и это в лучшем случае. Не исключено, что бойцу понадобится зарекомендовать себя в другой лиге, чтобы получить шанс попасть в UFC.

Отметим, что у бойца столичного клуба Tobet Top Team восемь финишей в десяти победных боях - шесть нокаутов и два сабмишена. Сейчас он идет на серии из шести выигрышей кряду.

Фото: Eagle FC, Instagram.com/tobet.top.team©️