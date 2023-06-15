"Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-8), выступающий в UFC, настроен продолжить свою карьеру в ведущем промоушене мира. Об этом 34-летний файтер наилегчайшего веса рассказал в эксклюзивном интервью YouTube-каналу Vesti.kz.

На счету опытного бойца шесть проведенных боев под эгидой американской организации. Он одержал одну победу и потерпел пять поражений. На этой неделе он проведет последний поединок по истекающему контракту, а соперником будет бразильский дебютант лиги Фелипе Бунес (13-6).

- Твой предстоящий бой на этой неделе. Его многие болельщики прозвали последним боем в UFC, ведь контракт заканчивается. Есть ли шансы, что это все же не последний бой в организации?

- Знаешь, шансы всегда есть, в принципе. Такого не бывает, что что-то невозможно. Сделаем все, чтобы победить. Если бы меня хотели уволить, то давно бы уволили. Я думаю, что интересен UFC, и если сейчас выиграем, то все будет нормально, подпишем новый контракт.

Полностью интервью можно будет посмотреть здесь:

Отметим, что бой между Жумагуловым и Бунесом пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь на воскресенье, 18 июня. Выход казахстанца в клетку ожидается ориентировочно в 06:00 утра по времени Астаны.