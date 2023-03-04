Почему удалось спасти бой Шавката Рахмонова на UFC 285: вскрылась важная деталь

Бой казахстанского бойца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 был на грани срыва, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что Нил, в отличие от Рахмонова, провалил обязательную процедуру взвешивания перед поединком. Перевес оказался серьезным. Несмотря на это, Шавкат не отказался выходить в октагон, чем оставил в силе этот поединок. Эту важную деталь раскрыл спортивный менеджер Дэниел Рубинштейн у себя в соцсетях.

C реакцией Шавката на проваленное взвешивание соперника можно ознакомиться здесь.

Напомним, что бой Рахмонов - Нил пройдет в ночь на 5 марта и войдет в главный кард турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В рейтинге полусредневесов американского промоушена Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.