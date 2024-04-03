Петр Ян назвал уникальность Рахмонова и отдал Шавкату титул

Бывший и временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян оценил шансы казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова выиграть титул в своем дивизионе, передают Vesti.kz.

- Сможет ли Шавкат стать чемпионом UFC?

- Я думаю, у Шавката есть все, чтобы стать чемпионом. Уникальный боец. 18-0 и 18 побед досрочных. Это просто уникально. Он сколько провел боев в UFC: пять или шесть? Думаю, всему свое время, - сказал Петр в интервью Gorilla Fighting.

Рахмонов последний раз дрался в декабре 2023 года на UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (удушение сзади).

В рейтинге полусредневесов UFC Рахмонов занимает третье место, а чемпионом дивизиона является англичанин ямайского происхождения Леон Эдвардс.