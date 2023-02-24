Первая казахстанка в UFC стала охранницей в клубе и высказалась о завершении карьеры

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:34
©instagram.com/mma.mashka

Девушка-боец UFC из Казахстана Мария Агапова (10-4) сделала заявление о своей карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz. Девушка рассказала о работе в охране ночных клубов и о том, почему стала набивать татуировки клиентам. 

Первая и пока единственная представительница Казахстана в UFC в своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе, уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон. На данный момент у 25-летней казахстанки пять боев в промоушене, в которых она одержала две победы и потерпела три поражения.

"ТЕПЕРЬ Я БЬЮ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ😉. Хочу развеять все сомнения по поводу завершения своей карьеры бойца. Я стала татуировщиком, в первую очередь чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще хотелось бы спать по ночам во время подготовки к бою.

Так что только сейчас: пирсинги по полцены и бесплатные тату! Вы приходите ко мне со своей идеей или эскизом. Я его вам бью. Если вам нравится, вы платите мне чаевые (сколько считаете нужным). А если вам вдруг не понравится, вы можете прийти позже, через пару месяцев. И я вам либо исправлю, либо перекрою бесплатно", - написала она.

Отметим, что в октябре прошлого года стало известно о травме, из-за которой Агапова выбыла на восемь месяцев.

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Метки:
Казахстан UFC Агапова Мария

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