Первая казахстанка в UFC стала охранницей в клубе и высказалась о завершении карьеры

Девушка-боец UFC из Казахстана Мария Агапова (10-4) сделала заявление о своей карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz. Девушка рассказала о работе в охране ночных клубов и о том, почему стала набивать татуировки клиентам.

Первая и пока единственная представительница Казахстана в UFC в своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе, уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон. На данный момент у 25-летней казахстанки пять боев в промоушене, в которых она одержала две победы и потерпела три поражения.

"ТЕПЕРЬ Я БЬЮ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ😉. Хочу развеять все сомнения по поводу завершения своей карьеры бойца. Я стала татуировщиком, в первую очередь чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще хотелось бы спать по ночам во время подготовки к бою.

Так что только сейчас: пирсинги по полцены и бесплатные тату! Вы приходите ко мне со своей идеей или эскизом. Я его вам бью. Если вам нравится, вы платите мне чаевые (сколько считаете нужным). А если вам вдруг не понравится, вы можете прийти позже, через пару месяцев. И я вам либо исправлю, либо перекрою бесплатно", - написала она.

Отметим, что в октябре прошлого года стало известно о травме, из-за которой Агапова выбыла на восемь месяцев.