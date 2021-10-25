Первая в истории UFC казахстанка сделала заявление о своем будущем

Первая в истории UFC девушка-боец из Казахстана Мария Агапова (10-2) рассказала о своем будущем в промоушене, сообщают Vesti.kz.

"В ожидании нового контракта", - написала Агапова на своей странице в Instagram.

Первая в истории UFC казахстанка получила рекордный гонорар за вторую победу

Напомним, Агапова дебютировала в UFC в июне 2020 года, победив досрочно в первом раунде американку Ханну Сайферс (10-7). В августе казахстанка потерпела первое поражение в промоушене, уступив во втором раунде другой американке Шейне Добсон (4-5).

В октябре Агапова одержала вторую победу в UFC - в третьем раунде казахстанка отправила колумбийку Сабину Мазо (9-3) в нокдаун, а после задушила ее, вынудив соперницу сдаться.

Первая в истории UFC казахстанка "дисквалифицирована" после досрочной победы

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