Оценены шансы Рахмонова против Усмана, Чимаева и Ковингтона в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением об уровне казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шавкат 26 июня подерется с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация" на турнире UFC Vegas 57.

"Способен ли Рахмонов на равных конкурировать с Усманом, Чимаевым и Ковингтоном? Думаю, да. Понятно, что под них нужна подготовка более серьезная", - рассказал Шлеменко "Чемпионату".

Напомним, предстоящий бой Рахмонова с Мэгни станет соглавным событием турнира. Для казахстанца он станет четвертым в известнейшей лиге мира. Предыдущие свои схватки он выиграл досрочно.

Ранее Рахмонов сделал необычное признание.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

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