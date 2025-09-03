Отправивший в нокдаун Нурмагомедова казах получил бой с Топурией в UFC

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Бекзат Алмахан (12-2) получил бой с испанским файтером грузинского происхождения Александром Топурия (6:1), передают Vesti.kz.

Как сообщает Marca, поединок пройдёт на турнире в Дохе (Катар) 22 ноября и станет первым ивентом крупнейшей лиги ММА в этой стране. Ожидается, что это будет одно из лучших шоу серии Fight Night в году (по данным источника, в мэйн-ивенте может выйти Арман Царукян).

Для Топурии (6-1) это станет вторым боем в UFC. Последний раз он дрался семь месяцев назад — в феврале 2025 года на турнире UFC 312, где в родной Австралии одержал победу единогласным решением над ранее непобеждённым Колби Тикнессом (7-1). В его углу вновь будет родной брат — также боец UFC, чемпион лёгкого веса Илия Топурия.

Алмахан, известный под прозвищем "Туранский воин", в мае этого года одолел Брэда Катону, а дебютировал в UFC ещё в марте 2024-го, выйдя против Умара Нурмагомедова, тогда непобеждённого. Тогда казахстанец проиграл решением судей, несмотря на то, что уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун — это стало лишь второй неудачей в его карьере (первая была в 2020 году, когда он имел рекорд 3-0).

Отмечается, что обе стороны дали согласие на поединок и осталось лишь подписать контракт.

