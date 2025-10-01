Опытный нокаутёр честно оценил казахстанца перед боем на UFC 320

32-летний американский боец полусреднего веса UFC Пунахеле Сориано (11-4) высказался о предстоящем поединке с казахстанцем Николаем Веретенниковым (13-6), передают Vesti.kz.

Их встреча в октагоне лучшей лиги мира состоится уже на предстоящих выходных - 5 октября в рамках номерного турнира UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

"Я смогу выйти на бой и выступить на UFC 320. Я смогу драться под ярким светом, сразиться с этим крутым парнем", — цитирует слова Сориано пресс-служба UFC.

Сориано (11-4) открыл 2025 год эффектной победой — в январе на турнире UFC Vegas 101 он нокаутировал Уроша Медича (11-3). За год до этого 32-летний ударник уверенно расправился с Мигелем Баэсой (10-4), что в итоге стоило тому места в организации. После перехода в полусредний вес Сориано держит рекорд 2-0, а его общий баланс в UFC составляет 5-4.

Николай Веретенников (13-6) в июле 2025-го одержал первую победу под эгидой UFC, выиграв раздельным решением у Франсиско Прадо (12-4) и тем самым сохранив контракт с лигой. Ранее 35-летний боец потерпел неудачу в дебюте, уступив Дэнни Барлоу (9-1) раздельным решением, а затем оказался в центре скандала после поражения от Остина Вандерфорда (13-2).



