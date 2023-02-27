Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова

Представлен полный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 285 с участием казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ивент состоится утром 5 марта по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.
Поединок Рахмонова и американца Джеффа Нила пройдет в главном карде турнира. Бой Рахмонова с Нилом станет третьим главным событием турнира. В соглавном поединке представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.
Представляем вашему вниманию полный кард турнира:
Основной кард
Джон Джонс - Сирил Ган
Валентина Шевченко - Алекса Грассо
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил
Джалин Тернер - Дэн Хукер
Джейми Пикетт - Бо Никал
Предварительный кард
Коди Гарбрандт - Тревин Джонс
Дерек Брансон - Дрикус Дю Плесси
Вивьен Арауджо - Аманда Рибас
Джулиан Маркес - Марк-Андре Баррио
Йен Гарри - Кинан Сон
Мана Мартинес - Камерон Саайман
Джессика Пенне - Табата Риччи
Фарид Башарат - Да’Мон Блэкшир
Камуэла Кирк - Эстебан Рибович
Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.
В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.