Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:57
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Представлен полный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 285 с участием казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ивент состоится утром 5 марта по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

Поединок Рахмонова и американца Джеффа Нила пройдет в главном карде турнира. Бой Рахмонова с Нилом станет третьим главным событием турнира. В соглавном поединке представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

Представляем вашему вниманию полный кард турнира:

Основной кард

Джон Джонс - Сирил Ган
Валентина Шевченко - Алекса Грассо
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил
Джалин Тернер - Дэн Хукер
Джейми Пикетт - Бо Никал

Предварительный кард

Коди Гарбрандт - Тревин Джонс
Дерек Брансон - Дрикус Дю Плесси
Вивьен Арауджо - Аманда Рибас
Джулиан Маркес - Марк-Андре Баррио
Йен Гарри - Кинан Сон
Мана Мартинес - Камерон Саайман
Джессика Пенне - Табата Риччи
Фарид Башарат - Да’Мон Блэкшир
Камуэла Кирк - Эстебан Рибович

Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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