Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова

Представлен полный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 285 с участием казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ивент состоится утром 5 марта по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

Поединок Рахмонова и американца Джеффа Нила пройдет в главном карде турнира. Бой Рахмонова с Нилом станет третьим главным событием турнира. В соглавном поединке представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

Представляем вашему вниманию полный кард турнира:

Основной кард

Джон Джонс - Сирил Ган

Валентина Шевченко - Алекса Грассо

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил

Джалин Тернер - Дэн Хукер

Джейми Пикетт - Бо Никал

Предварительный кард

Коди Гарбрандт - Тревин Джонс

Дерек Брансон - Дрикус Дю Плесси

Вивьен Арауджо - Аманда Рибас

Джулиан Маркес - Марк-Андре Баррио

Йен Гарри - Кинан Сон

Мана Мартинес - Камерон Саайман

Джессика Пенне - Табата Риччи

Фарид Башарат - Да’Мон Блэкшир

Камуэла Кирк - Эстебан Рибович

Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.