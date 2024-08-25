Определился победитель главного боя UFC с нокаутом экс-соперника Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:27
©instagram.com/ufc

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 96, главным событием которого стал поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье (17-8) и бразильцем Кайо Борральо (17-1), передают Vesti.kz.

Бой прошел всю дистанцию, по итогам пяти раундов судейским решением выиграл Борральо. Для бразильца это 17-я победа в ММА при одном поражении. Каннонье потерпел восьмую неудачу при 17 выигрышах.

До этого поединка Каннонье шел на пятом месте в рейтинге средневесов UFC, а Борральо находился на 12-й строчке.

Напомним, что в главном карде ивента бился американский боец гаитянского происхождения Нил Мэгни (29-13), который потерпел досрочное поражение в первом раунде от эквадорца Майкла Моралеса (17-0).

Как известно, Мэгни два года назад проиграл казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0) во втором раунде.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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