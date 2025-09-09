"Опасность есть всегда": Махачев оценил угрозу в весе Рахмонова

Российский боец UFC Ислам Махачев (27-1) поделился мыслями о своём следующем поединке - титульной схватке против действующего чемпиона организации в полусреднем весе, австралийца Джека Делла Маддалены (18-2), сообщают Vesti.kz.

Оба бойца выйдут в октагон 16 ноября на турнире UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять чемпионский пояс.

- Подготовка проходит хорошо. Только начали. На сборах только провели три недели. Опасность, конечно, есть. Если человек - чемпион в каком-то весе, особенно у нас в организации (имеется в виду UFC - Прим. Ред)… Таких проходных не бывает. Так что подхожу с максимальной ответственностью к этому бою. Думаю, к середине ноября буду в хорошей форме, - заявил Махачев на пресс-конференции.

- Расскажи, как проходит твоя подготовка. Видишь ли ты опасность в Маддалене?

Ислам Махачев в своей профессиональной карьере провёл 28 боёв в ММА, из которых сумел выиграть 27.

Будущий соперник россиянина, австралиец Джек Делла Маддалена, имеет в активе 20 поединков, одержав победу в 18 из них.

Напомним, Махачев добровольно отказался от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний дивизион и сразиться с его обладателем Делла Маддаленой. Этот переход уже стал одной из самых обсуждаемых тем в мире ММА.

Добавим, что в полусреднем дивизионе третью строчку занимает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Эксперты не исключают, что в случае победы над австралийцем именно Рахмонов может стать следующим соперником россиянина. Последний поединок казахстанец провёл в декабре 2024 года, победив по очкам ирландца Иэна Гэрри (16-1).