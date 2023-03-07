"Она учит казахский". История с горячей фанаткой Рахмонова получила продолжение

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:01
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/laura_sanko

Менеджер казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) Саят Абдрахманов рассказал Youtube-каналу "Спорт Шредингера" о причине заинтересованности журналистки UFC Лоры Санкою, сообщают Vesti.kz. Также он отметил ее роль в продвижении бойца из Казахстана.

- Это на самом деле классно. Я с ней разговаривал на эту тему. Она очень сильно помогает нам в продвижении Шавката, в его маркетинге здесь в США. Она действительно фанатка Шавката, - отметил Абдрахманов. 

- Как так получилось?

- Здесь, я думаю, комбинация. Его навыки бойца и харизма. Его скромность пользуется популярностью в Америке. С Лорой даже был прикол. Она готовится, учит казахский. У меня даже есть голосовое сообщение, где она спрашивает, правильно ли говорит. Она говорит очень хорошо. В целом эта история стала громкой. За ней следят фанаты, - отметил Абдрахманов.

Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова

Напомним, что Санко является фанаткой Рахмонова. Она смотрела за его взвешиванием перед боем с Джеффом Нилом в казахском головном уборе - тымақ. При этом сам поединок в рамках UFC 285 состоялся в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился досрочной победой казахстанца.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Абдрахманов Саят

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
UFC
UFC выбрал топ-5 соперников для Шавката Рахмонова
Сегодня , 13:00
UFC
Хабиб хочет открыть свой ресторан в Казахстане: в чем их фишка
Сегодня , 12:28
UFC
Шавкат Рахмонов приблизился к топ-5 рейтинга UFC
Сегодня , 12:01
UFC
"Она учит казахский". История с горячей фанаткой Рахмонова получила продолжение
Сегодня , 11:45
UFC
Глава UFC сделал заявление о бое Рахмонова с Ковингтоном
Сегодня , 10:09
UFC
Отменен бой экс-соперника Рахмонова против брата Хабиба. Известна причина
Вчера , 23:55
UFC
Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке
Вчера , 21:23
UFC
Бывший чемпион UFC без слов отреагировал на победу Рахмонова. Видео
Вчера , 19:32
UFC
"Шавкату нужно было пройти проверку...". Американский журналист оценил бой Рахмонова
Вчера , 18:52
UFC
Появилась информация о гонораре Шавката Рахмонова за победу на UFC 285
© 2008 - 2023 ТОО «EML»