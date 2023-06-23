"Он полный отстой". Джефф Нил сделал признание после поражения от Рахмонова

Американский боец UFC Джефф Нил признался, что он извлек из поражения от казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, который прошел в марте в рамках турнира UFC 285, Рахмонов одержал победу над Нилом, применив удушающий прием в третьем раунде.

"Я научился, что ни к кому нельзя относиться легкомысленно. Все слишком сильно раскручивали Шавката, и я не поверил в этот хайп. Я подумал: "К черту! Он не настолько хорош. На самом деле, он полный отстой".

Мне следовало отнестись к Рахмонову серьезнее. Он не был так прост, как я думал. Он оказался серьезным чуваком. Каждый бой в UFC опасен. Я поступил очень глупо", - приводит слова Нила Middle Easy.