"Он полный отстой". Джефф Нил сделал признание после поражения от Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:59
©Zuffa LLC

Американский боец UFC Джефф Нил признался, что он извлек из поражения от казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, который прошел в марте в рамках турнира UFC 285, Рахмонов одержал победу над Нилом, применив удушающий прием в третьем раунде.

"Я научился, что ни к кому нельзя относиться легкомысленно. Все слишком сильно раскручивали Шавката, и я не поверил в этот хайп. Я подумал: "К черту! Он не настолько хорош. На самом деле, он полный отстой".

Мне следовало отнестись к Рахмонову серьезнее. Он не был так прост, как я думал. Он оказался серьезным чуваком. Каждый бой в UFC опасен. Я поступил очень глупо", - приводит слова Нила Middle Easy.

19 августа в Бостоне (США) состоится турнир UFC 292, где американский боец встретится с ирландцем Ианом Гарри.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:59
UFC
"Он полный отстой". Джефф Нил сделал признание после поражения от Рахмонова
Сегодня , 08:11
UFC
Самый невезучий казах в UFC узнал вариант в другом промоушене
Сегодня , 07:27
UFC
Златан Ибрагимович вышел в октагон с Хамзатом Чимаевым
21 июня, 20:27
UFC
Шавкат Рахмонов ответил на предложение топ-бойца UFC
21 июня, 18:06
UFC
Макгрегор не сможет проводить бои в UFC до конца года. Все дело в тесте на допинг
21 июня, 08:02
UFC
Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя
20 июня, 18:49
UFC
UFC официально объявил о бое казаха
20 июня, 15:29
UFC
Асу Алмабаев улетел в США для дебюта в UFC
19 июня, 20:30
UFC
Битва за пояса и турнир UFC. Топ-5 боев казахстанцев на этой неделе
19 июня, 17:16
UFC
Неожиданно! Жумагулову предрекли новый контракт с UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»