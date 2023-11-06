"Он опасный чувак". Президент UFC сделал громкое заявление о Рахмонове и Чимаеве

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:43
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Президент UFC Дана Уайт высказался о восходящих звездах промоушена, сообщают Vesti.kz.

Глава самого престижного в единоборствах промоушена выделил представителя ОАЭ чеченского происхождения Хамзата Чимаева и непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.

"Если вы посмотрите прямо сейчас на то, что происходит с Хамзатом Чимаевым, этот парень превращается в огромную звезду.

У нас есть парень по имени Шавкат Рахмонов, он опасный чувак. Сейчас он пятый номер в полусреднем весе.

Аарон Бланчфилд из Нью-Джерси, за которой интересно и интересно наблюдать", - заявил президент UFC в эфире подкаста Triggered.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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