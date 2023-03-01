"Он невероятен". Новое видео от UFC про Шавката Рахмонова

UFC представила видео про казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова (16-0), сообщают Vesti.kz.

Американский промоушен отметил впечатляющий рекорд Шавката и тот факт, что он по-прежнему остается непобежденным файтером.

Рахмонов, в свою очередь, рассказал об особенности родной культуры и вспомнил свое детство:

"Казахстан отличается от других стран своей дружелюбностью и гостеприимством. Не хочу хвастаться своими предками, но они были непростые люди... Всегда кочевали, очень воинственный народ - казахи. Казахи всегда ценили своих батыров и акынов.

Старшие братья почему-то заставляли меня драться. Спрашивали: "Ты будешь драться"? Я никогда не отказывался, "да" говорил. Всех почти выигрывал, а кто меня побеждал, они были намного старше меня".

Также Рахмонов вспомнил, что когда-то покупал DVD-диски и смотрел бои Федора Емельяненко и других известных бойцов. Потом почувствовал, что вырастет и станет таким же спортсменом.

Одним из серьезных оппонентов в UFC казахстанец считает американца Нила Мэгни, потому что у него было имя и он дрался с топовыми соперниками. Летом прошлого года Шавкат заставил его капитулировать во втором раунде.

Также Рахмонов добавил, что пока есть желание, он будет продолжать биться в октагоне, чтобы завоевать титул.

Напомним, что Рахмонов следующий бой проведет с американцем Джеффом Нилом (15-4). Он состоится в ночь на 5 марта на "Apex-Арене" в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.