"Он - киллер по жизни". Американский боец решил подраться с Рахмоновым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:17
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Американский боец Хоакин Бакли выразил желание встретиться с несколькими соперниками в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, среди желаемых соперников он назвал Шавката Рахмонова (17-0).

"Я бы хотел сразиться с Висенте Луке. Хорошо? С Ианом Гарри. А еще с этим парнем… Как же его зовут? Шавкат Рахмонов. Он - киллер по жизни. Но знаете что? Я тоже. Я хочу с ним подраться. Еще хочу бой против Гилберта Бернса и Кевина Ли. Дайте мне их всех", - заявил Бакли в интервью The Schmo.

На счету Бакли 16 побед в 22 боях в MMA.

Напомним, что Рахмонов последний бой в UFC провел в марте, когда в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила и довел свой рекорд в ММА до 17-0. В рейтинге полусредневесов UFC Шавкат идет на шестой строчке.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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