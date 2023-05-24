"Он - киллер по жизни". Американский боец решил подраться с Рахмоновым

Американский боец Хоакин Бакли выразил желание встретиться с несколькими соперниками в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, среди желаемых соперников он назвал Шавката Рахмонова (17-0).

"Я бы хотел сразиться с Висенте Луке. Хорошо? С Ианом Гарри. А еще с этим парнем… Как же его зовут? Шавкат Рахмонов. Он - киллер по жизни. Но знаете что? Я тоже. Я хочу с ним подраться. Еще хочу бой против Гилберта Бернса и Кевина Ли. Дайте мне их всех", - заявил Бакли в интервью The Schmo.

На счету Бакли 16 побед в 22 боях в MMA.

Напомним, что Рахмонов последний бой в UFC провел в марте, когда в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила и довел свой рекорд в ММА до 17-0. В рейтинге полусредневесов UFC Шавкат идет на шестой строчке.